Karşıyaka, TFF Başkan Vekili Otyakmaz\'ı Ziyaret Etti

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder ve beraberindeki yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti.

TFF 3. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da Başkan Yiğit Tusder ve futbol şube yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, geçtiğimiz yılki bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Erol Zöngür'ün durumu ile kulübün transfer yasağı konusunun ele alındığı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılı yönetimin, yüzlerce futbolcunun yeniden sahalara dönmesine rağmen halen forma giyemeyen Erol Zöngür ve benzer durumdaki futbolcuların cezalarında indirim yapılmasını beklediği ifade edildi.

Karşıyaka Spor Kulübü de ziyaretle ilgili açıklama yaparak, "Kulüp Başkanımız Sayın Yiğit Tusder, Futbol Şube Başkanımız Fatih Bilgilier ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hamit Erol ve Murat Cansız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Türk futbolunun güncel gündemine, kulüplerin mevcut durumuna ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.