Karşıyaka, transferde Gökhan Meral ve Onur Akbay ile anlaştı - Son Dakika
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Karşıyaka, transferde Gökhan Meral ve Onur Akbay ile anlaştı

Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanırken, sol bek Gökhan Meral ve stoper Onur Akbay'la sözleşme imzalayacak. Takım, hafta içinde kanatları da takviye edecek.

01.09.2024 13:09
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 Eylül Cumartesi akşamı Kırşehir FSK'yla oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanan Karşıyaka, transferde daha önce anlaştığı Batman Petrolspor'dan ayrılan 33 yaşındaki sol bek Gökhan Meral ve Esenler Erokspor'dan serbest kalan 38 yaşındaki stoper Onur Akbay'la sözleşme imzalayacak. Kariyerlerinde birçok şampiyonluk bulunup takımlarında geçen sezon da üst lige çıkma sevinci yaşayan iki tecrübeli futbolcudan Gökhan, Kaf-Kaf'la antrenmanlara şimdiden başladı. Onur da bu hafta Kırşehir maçı öncesi takıma katılacak. Karşıyaka, transferde hafta içinde kanatları da takviye edecek. Yönetim, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Gökhan gibi geçen sezon Batman'da şampiyonluk yaşayan kadrodan bir genç futbolcusu ve 1'inci Lig'den önemli bir kanat oyuncusunun daha transferini bitirecek.

Kaynak: DHA

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