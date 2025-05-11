Karşıyaka, Türk Telekom'u 76-73 ile geçerek Play-In yarışını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Türk Telekom'u 76-73 ile geçerek Play-In yarışını sürdürdü

Karşıyaka, Türk Telekom karşısında 76-73 galip gelerek ligde kalmayı garantiledi.

11.05.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Murat Ciner

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 3, Ergi Tırpancı 11, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16, Hakan Sayılı 4, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins

TÜRK TELEKOM: İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Bess 5, Smith 17, Berkan Durmaz 7, Emre Melih Tunca 3, Angola 14, Mahir Ağva 4, Hanlan 2, Makoundou

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

İLK YARI: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-51

5 FAUL: İsmet Akpınar (38.52) (Türk Telekom)

BASKETBOL Süper Ligi'nde dün alt sıradaki rakiplerinden Darüşşafaka'nın mağlup olmasıyla ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Karşıyaka evinde Türk Telekom'u yenerek Play-In yarışını da sürdürdü: 76-73. Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf'ta Gallinat ve Thomas sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken yeni transfer Maxhuni 21 sayıyla önemli galibiyete katkı yaptı. Kaf-Kaf ligde Çarşamba günü de erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek.

İlk periyotta iki takım da skor üretmekte güçlük yaşarken pota altından Muhsin ve Braimoh'la etkili olan Karşıyaka 10 dakikayı 19-13 önde geçti. İkinci periyotta yeşil-kırmızılılar yeni transfer Maxhuni, Ozan ve Ergi'nin üçlükleriyle farkı açıp 13 sayıya kadar çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 43-35 ev sahibi ekip lehine gidildi. Türk Telekom oyuna ortak olduğu üçüncü periyotta farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Karşıyaka'dan Smith'in son saniye üçlüğüyle periyot 56-51 sonuçlandı. Son periyotta Karşıyaka Mert ve Ergi'nin dış atışlarıyla üstünlüğünü korumaya çalışırken Smith'in üst üste üçlük isabetleriyle farkı tekrar eriten Telekom aynı oyuncuyla bitime 4 dakika 28 saniye kala 65-66 öne geçti. Son bölümde Karşıayaka, Muhsin ve Smith'in kritik serbest atış isabetleriyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Türk Telekom'da son hücumda üçlük isabeti bulamayınca ev sahibi salondan 76-73 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Yerel Haberler, Türk Telekom, Karşıyaka, Basketbol, Olaylar, Telekom, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Türk Telekom'u 76-73 ile geçerek Play-In yarışını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:21:17. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Türk Telekom'u 76-73 ile geçerek Play-In yarışını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.