Karşıyaka, Veysel Ünal ile Transfer Görüşmeleri Yapıyor

Karşıyaka, geçen sezon Belediye Kütahyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Veysel Ünal ile ilgileniyor. Süper Lig ekibi Alanyaspor'un kampında yer alan Ünal ile İzmir ekibinin temasa geçtiği öğrenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılılar, daha önce Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Tunay Meral, Hamza Küçükköylü, Mehmet Güneş, Harun Kaya, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç, Tolga Ünlü, Ömer Faruk Sezgin ve Onur İnan'ı kadrosuna katmıştı. İzmir ekibi, hücum hattına takviye yapmak için 24 yaşındaki Veysel Ünal ile ilgileniyor. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi Süper Lig ekibi Alanyaspor'da yer alıyor. Veysel Ünal, geçen sezon 3. Lig'de Belediye Kütahyaspor formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol attı ve 4 asistlik performans sergiledi.

Ünal daha önce Ayvalıkgücü, Turgutluspor, Afyonspor, Bergama Belediyespor, Alanya Kestel, Esenler Erokspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kütahyaspor'da oynadı.

Veysel Ünal, kariyerinde çıktığı 181 maçta 42 gole imza attı ve 13 asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca 2021-2022 sezonunda 3. Lig'de Esenler Erokspor ile şampiyonluk yaşadı. - İZMİR