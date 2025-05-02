Karşıyaka\'ya Genç Smaçör Transferi

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka dış transferde Adana Büyükşehir Belediyespor'dan 18 yaşındaki smaçör Ayşegül Kuruoğlu ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Adana Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde forma giyen 2007 doğumlu genç smaçör Ayşegül Kuruoğlu'nu kadromuza kattık. Önümüzdeki sezon genç takımımızda da forma giyebilecek sporcumuza hoş geldin diyor, Yeşil-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.