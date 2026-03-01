Karşıyaka'ya Transfer Yasağı Şoku - Son Dakika
01.03.2026 13:29
Karşıyaka, FIBA'dan aldığı ceza nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulma savaşı veren ligin 52 yıllık ekibi Karşıyaka yine transfer yasağıyla sarsıldı. FIBA, 2019-2022 yılları arasında Karşıyaka formasını giyen Fransız oyuncu Amath M'Baye'nin menajerine yapılmayan ödemeler nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe 137 bin dolar tutarında kesinleşmiş ceza verdi ve transfer yasağı uyguladı. Eski basketbolcularından Vernon Carey'e olan 1,2 milyon dolar borcu yüzünden de aralık ayında yasak alan Karşıyaka'nın BAT'taki (Basketbol Tahkim Mahkemesi) dosya sayısı 2'ye yükseldi. Öte yandan Karşıyaka, Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'a 94-88 yenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Finans, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

