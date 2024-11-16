Karşıyaka, Yalovaspor'u Mağlup Etti

Spor

İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 13, Errick McCollum 13, James Webb 15, Damien Jefferson 15, Jerry Boutsiele 9, Muhsin Yaşar 9, Daron Russell 17, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep, Thomas Akyazılı, Sean McDermott 11

YALOVASPOR: Travis McConico 20, Grant Sherfield 12, Kadir Bayram 4, Jaylen Johnson 16, Martin Peterka, Egemen Güven 15, Martin Krampelj 9, Wes Clark, Boran Güler 5, Ege Özçelik, Ahmed Ismael Hill, Melih Kapucu

1. PERİYOT: 34-25

DEVRE: 64-40

3. PERİYOT: 92-61

Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında konuk ettiği Yalovaspor'u 104-81 mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisi maçın ilk periyodunu 34-25 önde tamamladı. Karşıyaka ikinci çeyrekte de etkili bir oyun ortaya koyup farkı açtı ve devreye 24 sayı farkla, 64-40 avantajla girdi. Üçüncü periyotta da Yalovaspor'a fırsat vermeyen Karşıyaka bu çeyreği de 92-61 galip tamamlamasını bildi. Son periyotta yine üstünlük sağlayan Karşıyaka, salondan 104-81 galibiyetle ayrıldı.