Karşıyaka Yeni Sezona Hazırlıklarını Başlattı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür önderliğinde 2025-26 sezonunun hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Geçen sezonki kadrosu dağılan ve şimdiye kadar dış transferde 5 takviye yapan yeşil-kırmızılı takımın teknik patronu Basatemür, "Takım henüz tam olmadı. Geçen sezondan elimizde 2-3 oyuncu kalmıştı. Yeniden bir takım yapmamız gerekiyor. Transferde belli bir mesafe kat ettik. İyi gidiyoruz. Yapımıza uygun, mücadele edecek, hedefi olan genç oyuncular alacağız" dedi.

Transferde aceleci davranmayacaklarını ifade eden Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Ağır gidiyoruz, 1 hafta içerisinde takımın şekil alacağını düşünüyorum. Ama transfer süreci dinamik bir süreç, eylüle kadar devam ediyor. Zamanımız var. Tunay, Mücahit, Alpay, Erol ve Hamza ile sözleşme imzaladık. Kadromuz altyapı takviyeli olacak. Dış transferde 8-10 oyuncuyla daha anlaşmayı planlıyoruz. Süper Lig ekiplerinin U19 takımlarından oyuncular alacağız. 25 yaş kontenjanı bizim için sorun teşkil etmiyor, diğer transferlerimiz de genç olacak" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AHMET YAĞIZ İMZAYA YAKIN

Karşıyaka'nın dış transferde Beşiktaş'tan 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. Erzurumspor'da futbola başlayan genç krampon, Kuşadası Küçükadaspor ve Altınordu altyapısında oynadıktan sonra 2023'te Beşiktaş'a transfer oldu. Ahmet Yağız, geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 32 maçta görev yapıp 4 gol attı. Öte yandan 4 Ağustos'ta Kartepe'de kampa girecek Kaf-Kaf, 12 günlük kamp sürecinde 4 hazırlık maçı yapacak. Yeşil-kırmızılılar, kamp öncesi İzmir'de bir özel prova yapmayı planlıyor.