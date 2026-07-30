Karşıyaka, Yiğitali Bayrak\'la Görüşüyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde sona yaklaşan Karşıyaka, 1'inci Lig temsilcisi Muğlaspor'dan orta saha oyuncusu Yiğitali Bayrak'ı (30) kadrosuna katmak istiyor. Muğla ekibiyle hazırlıklarını sürdüren tecrübeli futbolcunun yeşil-beyazlı kulüpten ayrılması halinde Karşıyaka'nın transferi bitirmek istediği ifade edildi.

Geçen sezon bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Yiğitali'nin maliyetinin yüksek olması nedeniyle beklemeye geçen yeşil-kırmızılılar, transferden umudunu kesmedi. Kaf-Kaf'ın orta saha arayışındaki alternatifinin ise geçen sezon Uşakspor'da forma giyen deneyimli bir futbolcu olduğu bildirildi.