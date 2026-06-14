Karşıyaka Yönetimi Köklerine Saygı Duruşunda - Son Dakika
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Karşıyaka Yönetimi Köklerine Saygı Duruşunda

Karşıyaka Yönetimi Köklerine Saygı Duruşunda
14.06.2026 12:48
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Yeni Karşıyaka yönetimi, simge isimleri anarak kulübün değerlerine sahip çıktıklarını belirtti.

KARŞIYAKA'da hafta içinde yapılan genel kurulda Yiğit Tusder başkanlığında göreve gelen yeni yönetimin ilk işi hayatta olmayan kulübün simge isimlerini ziyaret etmek oldu. Yeşil-kırmızılı yönetim, Karşıyaka'nın kurucusu ve ilk başkanı Kadızade Zühtü Işıl'ı ve başkanlık, onursal başkanlık yaptığı Karşıyaka'ya uzun yıllar maddi manevi destek veren Selçuk Yaşar'ı kabri başında andı.

Karşıyaka yönetimi, "Genel kurulumuzu onurumuzla, birliğimizle tamamladık ve sizlerin takdiriyle bu kutsal emaneti devraldık. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki; Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğu da yönetim kurulu masaları da geçicidir. Aslolan ve baki kalan tek şey, yeşil-kırmızı armanın kendisi ve o armayı bizlere ulaştıran şanlı mirastır. İşte bu yüzden, göreve başlarken ilk adımı bugünün dünyasında değil, köklerimizin huzurunda, bu kutsal topraklarda atmak istedik" ifadelerine yer verdi.

'BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

Yönetimin açıklamasında, "Aziz Büyüklerimiz, Ebedi Karşıyakalılar; Sizlerden devraldığımız bu bayrağı yere düşürmeyeceğimize, kulübümüzün hak ettiği o onurlu geleceği inşa etmek için gece gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Bize bıraktığınız emanet; sadece bir spor kulübü değil, sarsılmaz bir Karşıyaka duruşudur. Bu duruşa asla leke getirmeyeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir" mesajı verildi.

'SELÇUK YAŞAR REHBER OLDU'

Karşıyaka'nın yeni yönetimi Selçuk Yaşar'la ilgili şu ifadelere yer verdi: "O, sadece bir başkan değil; futbolun geleceğini çok önceden okuyan muazzam bir spor adamıydı. Daha 1950'li yıllarda, Avrupa'dan büyük bir vizyonla getirttiği o taktik kitaplarını, Karşıyaka Stadı'nın çimlerinde bizzat uygulatan; kulübümüzün altyapısına, bilimine ve geleceğine ilk modern tohumları eken yine oydu. Biz, dünyayı takip etmeyi ve yenilikçi olmayı, Karşıyakamızın o emektar stadında Selçuk Yaşar'ın yaktığı o vizyon meşalesinden öğrendik. Büyük çınarımız; sizin Karşıyakamıza kazandırdığınız o modern, vizyoner ve öncü ruh, bugün biz genç neslin en büyük rehberidir. Bize bıraktığınız o devasa mirasa, isminize ve Karşıyaka sevdalısı asil duruşunuza layık olacağımıza söz veriyoruz"

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

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