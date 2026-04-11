Karşıyaka Stadı'nın yol haritası belirleniyor

11.04.2026 10:29  Güncelleme: 10:32
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun inşası için gerekli protokolü imzalayarak çalışmalara başladı. Başkan Cemil Tugay, projenin detaylarını ve yol haritasını ele aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun en hızlı şekilde kente kazandırılması için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, imzalanan protokolün ardından proje müellifi ile stadın yol haritasını görüştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iradesiyle yıllar sonra çözüme kavuşan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadı için çalışmalar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 30 Mart'ta imzalanan ve stadın belediye tarafından yapılabilmesine imkan sağlayan protokolün ardından Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun mimari projesi için çalışmalara hız kazandırıldı. Başkan Cemil Tugay, proje müellifi Mimar Bahadır Kul ile bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Açık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Yiğitoğlu ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün önceki başkanlarından mimar Azad Yeşil eşlik etti.

En hızlı şekilde tamamlanacak

Toplantıda protokol hükümleri doğrultusunda projenin detayları görüşülerek yol haritası belirlendi. Stadın en hızlı şekilde Karşıyaka'ya kazandırılması için atılacak adımlar kararlaştırıldı. Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılacak Zübeyde Hanım Stadyumu, yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek.

Zorlu süreçlerden geçildi

Aksoy Mahallesi'nde "Yalı" olarak adlandırılan mevkide ve ilçe açısından sembolik özelliği bulunan noktada yer alan Karşıyaka Stadı, depreme dayanıklılık ve fiziki yetersizlik gerekçeleriyle 2015 yılında yıkıldı. Aynı adreste yapılması kararlaştırılan yeni stadın hukuki süreçler ve mahkeme iptal kararları nedeniyle stat arazisi uzun yıllar atıl durumda kaldı. Projenin bir türlü hayata geçirilememesi nedeniyle yetki devri gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tugay'ın göreve gelmesiyle birlikte süreci başka bir boyuta taşıdı. 2024 yılında ilk resmi arazi tahsis başvurusu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesine stadın yapımı için yaklaşık 250 milyon TL'lik ödenek koydu. Tahsis gelir gelmez ihaleye çıkılacağı ve inşaatın en hızlı şekilde başlatılacağı belirtildi. Belediye tarafından 2024 yılında ağustos ve aralık aylarında, 2025'te ise mart ve mayıs aylarında resmi tahsis başvurusu yapıldı. Son olarak geçen ay Büyükşehir Belediyesi'nin stadı yapması için gereken protokol imzalandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:46:04.
