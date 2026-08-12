Karşıyaka: "Zübeyde Hanım Stadyumu bir siyasi görüşün değil, Karşıyaka’nın evidir"

Karşıyaka Spor Kulübü, Zübeyde Hanım Stadyumu'nun yapım sürecine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeşil-kırmızılı kulüp, stadyumun herhangi bir siyasi görüşle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Zübeyde Hanım Stadyumu bir siyasi görüşün değil, Karşıyaka'nın evidir" ifadelerine yer verdi.

İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu'nun son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılı kulüp, yıllardır özlemini çektiği stadyuma kavuşma yolunda somut adımlar atılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Karşıyaka Spor Kulübü, açıklamasında bu süreçte emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, milletvekillerine ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

114 yıllık köklü geçmişe sahip Karşıyaka Spor Kulübü'nün hiçbir siyasi çekişmenin tarafı ya da aracı olmadığı vurgulanan açıklamada, kulübün Karşıyaka'nın ortak değeri olduğu ifade edildi. Yeşil-kırmızılılar ayrıca, "Zübeyde Hanım Stadyumu bir siyasi görüşün değil, Karşıyaka'nın evidir" mesajını verdi.

Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Karşıyaka Spor Kulübü olarak, camiamızın ve büyük taraftarımızın yıllardır özlemini çektiği stadımıza yeniden kavuşmamız adına yürütülen sürecin bugün somut adımlarla ilerliyor olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Stadımızın yapım sorumluluğunu üstlenerek süreci kararlılıkla yürüten ve teknik çalışmaların ilerlemesi için güçlü bir irade ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'a;

Stat arazisinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilerek sürecin önünün açılmasında somut katkı sunan başta önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm kurumlarımıza Karşıyaka camiası adına teşekkür ediyoruz.

İzmir'in deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda; kulübümüzün geleceğini teminat altına alacak, güvenli, modern ve gerektiğinde kentimiz için afet koordinasyon merkezi işlevi görecek nitelikte bir yapının inşası hayati önem taşımaktadır. Projenin Karşıyaka'ya yakışır biçimde hayata geçirilmesi için çalışan tüm teknik ekiplere ve gösterilen emeğe saygı duyuyoruz.

114 yıllık köklü tarihiyle Karşıyaka Spor Kulübü, hiçbir siyasi çekişmenin tarafı veya aracı değildir; Karşıyaka'nın ortak değeridir.

Bizim için önemli olan siyasi kimlikler veya polemikler değil; Karşıyaka için alınan sorumluluk, ortaya konulan irade ve sağlanan somut katkıdır.

Bu aşamada Karşıyaka'nın ihtiyacı; yetkisi ve sorumluluğu bulunmayan odakların konuyu popülist söylemlerle gölgelemesi değil, ortak akıl etrafında buluşulmasıdır. Karşıyaka'ya ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne sahip çıkmanın en kıymetli karşılığının, laf üretmekten ziyade taşın altına elini koyarak somut çözümler sunmak olduğuna inanıyoruz.

Bu stadın önündeki bir engeli kaldıran, bir sorumluluk üstlenen, bir adım atan herkesi Karşıyaka'nın dostu olarak görüyor; ortak hayalimizin gerçeğe dönüşmesi için yapıcı iletişimimizle üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Zübeyde Hanım Stadyumu bir siyasi görüşün değil, Karşıyaka'nın evidir."