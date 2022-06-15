Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda - Son Dakika
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Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda

15.06.2022 12:44
Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda

ING Basketbol Süper Ligi'nde transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon maç başına 9.8 asistle asist kralı olup en değerli yerli oyuncu seçilen guard Arca Tülüoğlu'yla sözleşme imzalıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon maç başına 9.8 asistle asist kralı olup en değerli yerli oyuncu seçilen guard Arca Tülüoğlu'yla sözleşme imzalıyor. Pınar Karşıyaka'da yetişip geçen sezon yeşil-kırmızılıların piyot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oynayan 25 yaşındaki Arca'yla anlaşma sağlandığı, imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Arca geçen sezon TBL'de

12.8 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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