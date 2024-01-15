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İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı

İstanbul'da düzenlenen U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler, başarılı performanslarıyla madalyalar kazandı. Fatma Altun 800 metrede 3'üncü olurken, Utku Göler ise 1.500 metrede birinci, 800 metrede ise üçüncü oldu. Karslı sporcuların başarısı kentte büyük sevinç yarattı.

İstanbul\'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası\'nda Karslı atletler madalyaları topladı
15.01.2024 - 16:20,  Güncelleme: 16:23
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İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı.

U20 Türkiye Salon Şampiyonası yarışmaları 13-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Kars'ta yarışmalara katılan atletlerden Fatma Altun, U20 Bayanlarda 800 metre 3'üncü olurken, U20 Erkeklerde Utku Göler ise 1 bin 500 metre de 1'inci, 800 metre de ise de ise 3'üncü oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen U20 Türkiye Salon Şampiyonası'na toplam 278 sporcu katıldı. 278 sporcunun katıldığı turnuvada Karslı atletlerin dereceye girerek madalya kazanması kentte sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı - Son Dakika
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