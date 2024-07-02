Karslı Atletler İzmir\'de Madalyaları Topladı

Spor

İzmir'de düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'nda Karslı atletler yine madalyaları topladı.

29-30 Haziran 2024 tarihlerinde İzmir'de yapılan Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'na katılan Karslı atletlerden Bahar Atalay, büyük bayanlarda 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonaya katılan Tuğba Toptaş, 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye 2'incisi ve Utku Göler ise 5 bin metre büyük erkekler de Türkiye 2'incisi olarak Kars'a madalya ile dönmeyi başardı.

Öte yandan Karslı atletlerin Avrupa ve Türkiye'de üst üst başarılı sonuçlar alması kentte de sevinçle karşılandı. - KARS