Karslı Atletler İzmir'de Madalyaları Topladı - Son Dakika
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Karslı Atletler İzmir'de Madalyaları Topladı

Karslı Atletler İzmir\'de Madalyaları Topladı

İzmir'de düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'nda Karslı atletlerden Bahar Atalay büyük bayanlarda 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Tuğba Toptaş ise 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye 2'incisi, Utku Göler ise 5 bin metre büyük erkeklerde Türkiye 2'incisi olarak Kars'a madalya ile döndü. Karslı atletlerin başarılı sonuçları kentte sevinçle karşılandı.

02.07.2024 11:10
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İzmir'de düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'nda Karslı atletler yine madalyaları topladı.

29-30 Haziran 2024 tarihlerinde İzmir'de yapılan Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'na katılan Karslı atletlerden Bahar Atalay, büyük bayanlarda 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonaya katılan Tuğba Toptaş, 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye 2'incisi ve Utku Göler ise 5 bin metre büyük erkekler de Türkiye 2'incisi olarak Kars'a madalya ile dönmeyi başardı.

Öte yandan Karslı atletlerin Avrupa ve Türkiye'de üst üst başarılı sonuçlar alması kentte de sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karslı Atletler İzmir'de Madalyaları Topladı - Son Dakika

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