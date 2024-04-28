Karslı bayan atletler Avrupa Dağ Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi ve Kars\'ı temsil edecek

Spor

Karslı bayan atletler Milli Takım'da ay yıldızlı formayla Avrupa Dağ Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kars'ı temsil edecek.

27 Nisan 2024 tarihinde Siirt Eruh'ta düzenlenen Türkiye Dağ Şampiyonası ve Avrupa Dağ Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Kars rüzgarı esti.

Şampiyonaya katılan bayan atletler aldıkları başarılı sonuçlarla Milli Takım'a katıldılar. Türkiye Dağ Şampiyonası ve Avrupa Dağ Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde katılan Zennure Güneş, U20 Bayanlarda 5 bin 900 metrede Türkiye 2'incisi olurken, Berivan Topuz ise Türkiye 4'üncüsü oldu. Alınan başarılı sonuçların ardından Güneş ve Topuz Milli Takım formasıyla Türkiye'yi atletizm şampiyonlarında yerini alacak.

Milli sporcular Zennure Güneş ve Berivan Topuz, Fransa'da 30 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Dağ Şampiyonası'nda Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. - KARS