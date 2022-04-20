Kartal'da 12. Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Kartal'da 12. Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor

20.04.2022 12:09
Kartal'da 12. Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor

Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliğiyle düzenlenecek olan 12. Aydos Patika Koşusu, doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getirecek.

Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliğiyle düzenlenecek olan 12. Aydos Patika Koşu su, doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getirecek.

Her yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden amatör ve profesyonel sporcuların katıldığı Aydos Patika Koşusu'nda bu yıl da doğa sporları tutkunları, orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter dökecek.

Yarış, İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı'nda 24 Nisan 2022 Pazar günü Aydos Ormanı 2. Kapı'dan başlayacak. Kayıt masasının açılışı ise saat 08.00'da yapılacak.

Koşu 9,5 kilometre/ Bisiklet 9,5 kilometre/ Kombine (Koşu + Bisiklet) parkurlarında yarışarak dereceye giren sporculara ödülleri, saat 13.30'da düzenlenecek tören ile verilecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul'un en yüksek noktasında gerçekleşecek 12. Aydos Patika Koşusu'na bütün sporseverleri davet etti.

Parkur hakkında bilgiler ise şöyle:

"Bisiklet ve koşu parkuru aynıdır. Başlangıç ve bitiş noktası da tur atılarak tamamlanacak şekilde aynı yerdedir. Etkinlikler 238 metre rakımdan başlar. Parkurun en yüksek noktası 10 km için 297 metre ve en alçak noktası 182 metredir.

Yangın yolları, patikalar ve mevsim itibarı ile kısa su geçişleri olması ihtimali ile de oldukça eğlenceli ve farklı bir patika deneyimi yaşanabilir. Arazinin yapısı nedeni ile çıkış-inişler olacaktır.

Zeminin bazı kısımları taşlı, geneli sert topraktır. Herhangi bir koşu ayakkabısı ile rahatlıkla koşulabilse de biraz kalınca ve şok emici tabanlı bir ayakkabı ile koşulması önerilir. Hava şartları göz önünde bulundurularak uygun kıyafetler giyilmelidir.

Bisiklet güvenliği: Amortisörlü dağ bisikleti (MTB) ve kask zorunludur. Kilitli pedal, gözlük, eldiven ve pedli bisiklet taytı kullanımı konfor ve güvenlik için önerilir." - İSTANBUL

Kartal'da 12. Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal'da 12. Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor - Son Dakika


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