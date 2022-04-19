Bahçeşehir Koleji'nde Kartal Özmızrak'ın Avrupa kupasını kazanacaklarına inancı tam - Son Dakika

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nin oyuncularından Kartal Özmızrak, kupaya uzanacaklarına inandığını söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Unipol Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Kartal, "Bütün sezon yaptıklarımızın karşılığını almak için final serisinin ilk maçına çıkacağız. İnşallah buradan güzel bir skorla eve dönüp, seriyi bitirip, kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir kadroya sahip. Biz de bütün sezon genelinde çok iyi bir dönem geçirdik. Güzel bir seri olacak. İnşallah gülen taraf olacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kupa kazanmanın önemine değinen Kartal, şunları kaydetti:

"Aramızda dürüstlük ve sevgi var. Böyle olunca başarı geliyor. İnşallah kulüp bu şekilde daha da yukarılara gidecektir. Kulüpte hatırlanacak bir insan olmak çok güzel. Basketbolcular 5 yıl, 10 yıl oynuyor. Şanslı oyuncular 20 yıl oynuyor ama kulüpler uzun yıllar hizmet ediyor. Kulübün tarihinin bir parçası olmak çok önemli. İnşallah kupayı kazanarak bu kulübün tarihine adımızı yazdırmak istiyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak seneye Avrupa Kupası'nda bir üst seviyede boy göstermek ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kendi kariyerim açısından da milli takımda olursam, görev gelirse elimden gelenin en iyisini yaparım."