Minikler Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Minikler Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

05.09.2022 10:47
Minikler Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası'nda 11 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası'nda 11 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası'nda unutulmaz bir final gecesi yaşandı. 11 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğu 2020 yılında kurulan Kartepe Fatih Sultan Mehmet (FSM) Spor Kulübü elde etti. Derbent Stadı'ndaki turnuvaya ev sahipliğini Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaparken, final gecesine Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, spor yazarları, veliler ve çocuklar katıldı. Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Mücadelenin, birlik ve beraberliğin doya doya yaşandığı organizasyonda bir aradayız. Kartepe'de spora büyük önem verilmektedir. Burada herkes benim için şampiyon olmuştur. Evlatlarımın hepsini gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Buraya evlatlarını getiren anne-babalara, hocalarına çok teşekkür ediyorum. Sizin evlatlarınız benimde evladımdır. Her zaman sizlerin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Böylesi organizasyonlarda kapımız ardına kadar açıktır. Tüm imkanlarımız çocuklarımıza helal olsun" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kartepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika

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