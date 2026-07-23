Kartepe’nin güreşçileri ankara’dan madalyalarla döndü

Kartepe Belediyespor Güreş Takımı, Ankara'da düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Yaklaşık 10 bin sporcu ve 205 takımın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada Kartepeli güreşçiler mücadele etti. Organizasyonda Kartepe Belediyespor sporcularından Erdem Topçu, Hüseyin Diner ve Mustafa Akbaş kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Sporculardan Kerem Diner, Yaman Tokmak, Recep Asaf Kara, Eymen Mahmut Kara ve Muhammed Emin Kuzu ise şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı. Bireysel müsabakalarda alınan bu sonuçların ardından toplam 8 derece elde eden Kartepe Belediyespor, 205 takım arasından genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olarak kupa kaldırdı.

Öte yandan, şampiyonada dereceye girmeyi başaran Kartepeli 8 güreşçinin Güreş Milli Takımı kampına davet edildiği bildirildi.