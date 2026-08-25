Kartepeli karateci Hayrunisa Sadan, ANALİG’de Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kartepeli karateci Hayrunisa Sadan, ANALİG’de Türkiye şampiyonu oldu

Kartepeli karateci Hayrunisa Sadan, ANALİG’de Türkiye şampiyonu oldu
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Afyonkarahisar'daki ANALİG Karate Şampiyonası finallerinde Kartepe Belediyespor sporcusu Hayrunisa Sadan, +54 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Kocaeli il karması takım halinde üçüncülük elde etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Şampiyonası finallerinde mücadele eden Kartepe Belediyespor sporcusu Hayrunisa Sadan, +54 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Turnuvada Kocaeli il karması da takım halinde üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında gerçekleştirilen il karması seçmelerini başarıyla geçen Kartepe Belediyesporlu Cemre Birce Özcan ve Hayrunisa Sadan, Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye finallerinde Kocaeli il karması adına tatamiye çıkan sporculardan Hayrunisa Sadan, +54 kilo kategorisinde mücadele etti. Rakiplerini mağlup ederek kategorisini birinci sırada tamamlayan Sadan, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Genç sporcunun bireysel olarak kazandığı altın madalyanın da katkısıyla Kocaeli il takımı, turnuvayı Türkiye genelinde üçüncü olarak tamamladı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Eğitim, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepeli karateci Hayrunisa Sadan, ANALİG’de Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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