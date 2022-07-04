Kartepe Enduro Şampiyonası nefes kesti - Son Dakika
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Kartepe Enduro Şampiyonası nefes kesti

04.07.2022 12:13
Kartepe Enduro Şampiyonası nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle, Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" nefes kesen anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle, Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" nefes kesen anlara sahne oldu.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ikinci mücadelesi Kartepe Motocross Park'da yapıldı. Şampiyonanın startı, Kartepe Kent Meydanı'nda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. 100 enduro ve 50 ATV pilotu araçlarını meydana dizerek görsel şölen oluşturdu. Programda konuşan Başkan Kocaman, "Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kartepe'mize güzellik, renk kattınız. Bu organizasyonlardan çok mutlu oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Heyecan içerisinde bir yarış olmasını diliyorum. İnşallah kaza ve bela yaşanmadan sonuçlanır. Yıllarınızı bu spora verdiğinizi biliyorum. Heyecanınızı biliyorum" dedi.

Sporcular, ekstrem test etabında yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti. En hızlı sporcuların sıralandığı Enduro GP'de Bayram Uysal (AEMK), ATV GP'de ise İsrafil Akyüz (BAMOS) ilk sırayı elde etti. - KOCAELİ

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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepe Enduro Şampiyonası nefes kesti - Son Dakika

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