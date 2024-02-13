Kartepeli Aysima Hatice Kurt, Avrupa Karate Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Spor

Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonasına katılan Kartepeli Aysima Hatice Kurt, 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

3 gün süren müsabakalara 9 ülkeden bin 160 sporcu katılım sağladı. Milli takımdan 21 kadın, 21 erkek toplamda 42 sporcu Türkiye'yi temsil etti. Sporcular; Ümit Kızlar, Genç Kızlar, U21 Kızlar, Ümit-Genç Kız Takım Kata, Ümit Erkekler, Genç Erkekler, U21 Erkekler, Ümit-Genç Erkek Takım Kata kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada 21 yaş altı kadın kategorisinde 55 kilogramda yarışan Kartepe Belediyesi sporcusu Aysima Hatice Kurt, 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. - KOCAELİ