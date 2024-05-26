Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir - Son Dakika
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Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

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Galatasaray, Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve bu başarıyla yaklaşık 240 milyon lira gelir elde edecek. Bu tutarın içinde 38 milyon 30 bin lira lige katılım payı, 77 milyon 625 bin lira şampiyonluk payı ve performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira bulunuyor. Ayrıca Konyaspor maçı sonrası ilan edilen şampiyonlukla birlikte 39,8 milyon lira prim de kazanıldı. Böylece Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan elde ettiği toplam gelir 238 milyon 803 bin lira oldu.

26.05.2024 22:20
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Ligin son haftasında Konyaspor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet sonrası sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun yanında dev bir geliri de kasasına koyacak.

240 MİLYON LİRA KAZANACAKLAR

Sarı-Kırmızılılar Süper Lig şampiyonluğuyla yaklaşık 240 milyon lira (yaklaşık 7 milyon Euro) geliri kasasına koyacak. 38 milyon 30 bin lira lige katılım payı, 23 şampiyonluk için ise 77 milyon 625 bin lira "şampiyonlar payı" elde etti. Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira kazandı.

Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Aslan, Konyaspor deplasmanından aldığı sonuçla şampiyonluğu ilan etmesinin ardından 39,8 milyon liralık primi de hak etmiş oldu. Bu şekilde Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan elde ettiği toplam gelir 238 milyon 803 bin liraya ulaştı. Yayın bedelinde federasyon ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belirli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ve her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray\'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • ismail: milyonları onlar aldı asgarî ücretli taraftarda eve döndü 42 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Helal hos olsun firildak alının gönderdiği cantalarda fayda etmedi … 32 9 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: O bir dansöz dansöz 9 2
  • Kemal Demir: Helal olsun 11 6 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: milyon tantana. hepsi 6 milyon avro yani icardiye ödenen para bile değil 11 2 Yanıtla
    Kürsat Dalbay: Sampiyonlar Ligi ayak basti parasi en az 15 milyon € ama ?? 3 0
  • mesut uluç: yani 7 milyon dolar icardinin 10 aylık maaşı çıktı 0 0 Yanıtla

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