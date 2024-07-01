Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor - Son Dakika
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Spor

Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor

Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe\'ye dev sponsor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Otokoç ile olan forma göğüs sponsorluğunu yeniledi. Yapılan anlaşmaya göre bonuslar dahil 347 milyon TL sarı-lacivertlilerin kasasına girecek.

01.07.2024 17:51
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Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile bonuslar dahil 347 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor

OTOKOÇ İLE YOLA DEVAM

Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir.

Koç Holding, Fenerbahçe, Otokoç, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser: Beşiktaşlı rahmi Koç baba sponsor izni vermese fenerbahçe 2 günde biter 22 40 Yanıtla
    Ankara null: bu gene burada :))) kadrolu yorumcu 17 4 Ali Arslan: Büyüksün Ali Koç başkan sportif başarı henüz gelmedi ama kulübü enkazdan alıp hersene kar yapan kulübe çevirdi, para varsa kaliteye ulaşırsın, kalitede sana başarı getirir 5 4
  • Tncl Hsn: Eğer başarı gelmezse tarihi harcama ve borçlanmadan bu sene Fenerbahçe satılır . Ali Koç alır ve Fenerbahçe Koç spor olarak devam eder . 25 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Fenerbahçe KOÇspor oldu geçmiş olsun 16 10 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ: José morinhonun 1 senelik maaşı ???? 17 6 Yanıtla
  • Engin: Başkan kendine bile başarı primi koymuş :) 13 5 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Millet te yedi.... 6 6 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: hassas, yedik 5 6 Yanıtla
  • Şahan Çakır: oh ne güzel dünya ortalığa para saç şirket zarar açıklasın 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor - Son Dakika
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