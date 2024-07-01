Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile bonuslar dahil 347 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir.
Son Dakika › Spor › Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)