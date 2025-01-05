Kasımpaşa 2-1 Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı lacivert-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Hajradinovic'in yerden savunma arkasına attığı pasta topla buluşan da Costa'nın dokunduğu meşin yuvarlak, kaleci Burak'ın sağından filelerle buluştu. 1-0

9. dakikada Mustafa'nın pasında sağ tarafta topla buluşan Maxim'in ceza sahası içi sağ çaprazdan içeri çevirdiği pasta Okereke'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Okereke'nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada son adam Yasin Özcan'ın hatasında topu kapan Kozlowski'nin topla beraber ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Gianniotis, golü engelledi.

35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Lungoyi'nin içeriye çevirdiği top arkaya açılırken, Mustafa Eskihellaç'ın tekrar yerden kale önüne ortasında savunmadan seken topu Maxim filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarıda Lungoyi'nin pası öncesi topun çizgiyi geçtiği belirlenerek gol iptal edildi.

41. dakikada Espinoza'nın sağ taraftan ortasında Gökhan Gül'ün ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Josip Brekalo, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Mamadou Fall, Cafu, Erdem Çetinkaya, Sinan Alkaş, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Antonin Barak

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gaziantep FK: Burak Bozan, Mustafa Eskihellaç, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy, Salem M'Bakata, Badu Ndiaye, Quentin Daubin, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi, David Okereke

Yedekler: Halil Bağcı, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Cyril Mandouki, Ali Ablak, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Nuno da Costa (dk. 7 ve 41) (Kasımpaşa) David Okereke (dk. 9) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza (Kasımpaşa) Bruno Viana, Christopher Lungoyi, Badu Ndiaye (Gaziantep FK) - İSTANBUL