Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Alfred Schreuder'in göreve gelmesinin ardından çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, 12 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 23 puan toplayan Kasımpaşa haftaya 5. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Çaykur Rizespor ise ligde yeni haftaya 10. basamakta başlayacak.

Karadeniz ekibi 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 de beraberlik alarak geride kalan 12 haftayı 17 puanla tamamladı.