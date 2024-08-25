Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Adana Demirspor maçında üstün taraf olduklarını belirtti. Kanbak, maçın sonucunu kaybedilmiş 2 puan olarak gördüğünü söyledi ve takıma takviyeler yapılacağını belirtti.

25.08.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, karşılaşmada üstün taraf olduklarını belirtti.

Barış Kanbak, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu belirten Kanbak, "Buna benzer bir maçı ilk haftada da yaşadık. Bu durum tekrar etti. Gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorduk. İki yarıda da üstün taraf bizdik. Önlemlerimizi almıştık. Penaltı golle sonuçlansa farklı bir konuyu da konuşabilirdik. İstatistikler tek başına maç kazandırmaz. Rakipten 2 kat fazla ceza sahası içinde topla buluştuk. Kontrataktan 2 gol yedik. Tesise geçtiğimizde bu maçı inceleyeceğiz. Üzgünken doğruları konuşmak zor olabiliyor. Bu akşamı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum." diye konuştu.

Kadro kalitesinde bir düşüş olmadığını aktaran Kanbak, "Sezon başları dalgalı olur. Sezona biz normalde iyi başlamayız, sonradan açılırız. Takıma da takviyeler olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

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