Kasımpaşa, Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Spor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sezonun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde eden Corendon Alanyaspor ise 11. sırada yer alıyor.