Kasımpaşa, Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Sezonun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde eden Corendon Alanyaspor ise 11. sırada yer alıyor.
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