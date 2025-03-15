Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı

(ANKARA)- Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süpr Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Kasımpaşa 30. dakikada Mamadou Fall ve 36. dakikada penaltıdan Haris Hajradoviç'in attığı golle Alanyaspor karşısında 2 -0 öne geçti. Alanyaspor 38. dakikada Tonny Vilhena'nın golüyle farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.