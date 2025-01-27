Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu 2-3 - Son Dakika
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Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu 2-3

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu 2-3

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Hatayspor'a ilk yarıda 2-3 mağlup oldu.

27.01.2025 21:17
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Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Calvo, Mamadou Fall'a yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

15. dakikada Opoku'dan sıyrılan Fernandes'in sol taraftan içeriye yerden pasında Aboubakar'ın kontrol edemediği topa Boutobba sol ayağıyla gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-1

19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, sağ üst köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.

20. dakikada Görkem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içerisinde iyi yükselen Cemali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada Winck'ten aldığı pasta sağ çaprazda dar bir açıdan Hajradinovic şutunu çekti. Yerden gelen topu kaleci Erce ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

39. dakikada Aytaç'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sadık yakın direkten kafayla içeri gönderdi. Savunmada Klima'nın ters vuruşunda top kaleci Erce'nin yanından ağlara gitti. 2-2

42. dakikada Görkem'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Cemali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek sol köşeden ağlara gitti.

45. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+10. dakikada hakem, bir önceki pozisyonda Opoku'nun ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşunda topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

45+11. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 2-3

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kapluhan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Cladio Winck, Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Josip Brekalo, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yaşar, Cafu, Can Keleş, Adnan Aktaş, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yunus Emre Atakaya

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas, Marcelin Klima, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Chandrel Massanga, Abdülkadir Parmak, Bilal Boutobba, Joelson Fernandes, Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Emir Dadük, İbrahim Bamgboye, Sergio Strandberg, Pedro Sousa, Recep Burak Yılmaz, Seliimcan Temel, Baran Sarka, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 30), Marcelin Klima (dk. 39 k.k) (Kasımpaşa), Bilal Boutobba (dk. 15), Cemali Sertel (dk. 20), Vincent Aboubakar (dk. 45+11 pen.) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Francisco Calvo (dk. 8) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Nicholas Opoku (Kasımpaşa) Görkem Sağlam, Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu 2-3 - Son Dakika

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