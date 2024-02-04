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Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Porozo'nun kendi kalesine attığı golle Alanyaspor öne geçerken, Gökhan Gül'ün golüyle Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İlk yarıda başka gol olmadı.

04.02.2024 17:06
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 24 Fatih Aksoy), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Augusto, Efecan Karaca

Goller: Dk. 28 Porozo (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 36 Gökhan Gül (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapılan Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Hajradinovic meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde yükselen Porozo'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertuğrul çıkardı.

21. dakikada Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın karşı karşıya vuruşunda top, kaleci Ertuğrul'dan kornere çıktı.

28. dakikada konuk takım öne geçti. Kasımpaşa yarı alanının ortalarından kazanılan faulü kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Sağ çaprazda savunma arkasına sarkan Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlak savunmadaki Porozo'ya çarparak ağlara gitti: 0-1.

36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Müsabakanın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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