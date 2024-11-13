Kasımpaşa\'da Yeni Teknik Direktör Hakan Keleş

Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa , teknik direktörlük görevine Hakan Keleş 'in getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Sami Uğurlu'nun ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe Hakan Keleş getirildi. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.