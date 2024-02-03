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Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas\'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

03.02.2024 22:44
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Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kaktı.

Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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