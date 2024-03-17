Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 27 Mertens (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.
16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı maçta Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara ceza sahası dışından mükemmel bir gol atarak skoru 2-2'ye getirdi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katıldı. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele etti. 3 gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler İsmet Taşdemir ve Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımının son paslardaki beceriksizlik nedeniyle galibiyet alamadığını belirtirken, Koşukavak ise zemin problemi nedeniyle oyunun zorlaştığını ifade etti.
Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor'u 1-0 yenerek ligde ilk 7'yi kovalayacaklarını söyledi. Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanarak alt sıralardan kurtulduklarını ve artık play-off hedeflediklerini belirtti. Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, Erzurumspor'u tebrik etti.
Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması, Kırıkkale Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi. 16-17 Mart tarihlerinde Hacılar beldesi ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 16 ilden 54 kulüp ve 672 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3. dakikada Strandberg'in golüyle öne geçen Hatayspor, VAR incelemesi sonucu golün geçerli sayıldığı maçta ilk yarıyı önde kapattı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri'ni 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?