Kasımpaşa, Giresunspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde geride kalan 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, topladığı 18 puanla 17. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı çıkışı Giresunspor karşısında da sürdürmek istiyor.
Karadeniz temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 25 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi.
Kaynak: AA
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