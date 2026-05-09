Kasımpaşa Hedef Galatasaray Maçı

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Hiç beklemediğimiz bir şekilde maç sonuçlandı. Önümüzde tek bir düşünce var. Galatasaray maçından 1 puan alıp kümede kalmak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren, "Uzun uzun maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Puan almamız gereken bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde maç sonuçlandı. Önümüzde tek bir düşünce var. Galatasaray maçından 1 puan alıp kümede kalmak. Başka bir düşüncemiz yok. Buradan kümede kalarak dönmek istiyorduk ama maalesef ligin bu son maçlarında skorda oyuncuların psikolojisi üzerinde etkili oluyor. Oyun disiplininden uzaklaşıyor. Motivasyondan uzaklaşabiliyorsun ama önümüzdeki hafta kendi evimizde oynayacağız. Maçta tek bir hedef var, son maç olması final maçı gibi. Gerçekleri orada oynayacağız" diye konuştu. - ANKARA