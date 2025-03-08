Kasımpaşa İstediklerini Uygulamakta Zorlanıyor

- Serhat Sütlü: "İstediklerimizi sahada uygulamakta zorlanıyoruz"

MUĞLA - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklmada, istediklerini sahada yapmakta zorlandıklarını vurgulayarak, "Kasımpaşa olarak geçen haftaki baskılı oyunu bu hafta da devam ettirmek niyetindeydik bütün planlarımızı ona göre yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, açıklamalarda bulundu. Sütlü, "Kasımpaşa olarak geçen haftaki baskılı oyunu bu hafta da devam ettirmek niyetindeydik bütün planlarımızı ona göre yaptık. Baktığımız zaman son 5 haftadır gol yemeyen bir Bodrumspor, 4 savunmayla oynadılar. Kompakt bir takımla karşı karşıyaydık. Bunu da biliyorduk, hafta içi çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bazen istediklerimizi sahada uygulamakta zorlanıyoruz, futbol cezayı kesiyor bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Ayakta kalmaya çalışan Bodrumspor, herbir 1 puanının öneminin farkında olan Bodrumspor doğal olarak sizden fazla istediği zaman sonuca da etki ediyor" diye konuştu.