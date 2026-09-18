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Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

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Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından
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- Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Geldiğimiz nokta gayet memnuniyet verici. Üçüncü bölgeyi daha efektif kullanabilirdik"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Belözoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "İlk 10 dakika çok iyi değildik. Sonrasında işler fena gitmedi. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Üretkenlikte sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor. Geldiğimiz nokta gayet memnuniyet verici. Defansımızın bu kadar yürekli oynaması beni mutlu ediyor. Hücumda da beklentilerimiz biraz daha fazla. Üçüncü bölgeyi daha efektif kullanabilirdik. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçen sezona göre daha genç ve dinamik bir takım var. Ligde mağlubiyet olmadan yola devam etmek önemli. Oyuncularımı iyi mücadele ettikleri için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Emre BelözoğluKonyasporKasımpaşaSporSon Dakika

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