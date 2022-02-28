Kasımpaşa Kulübü: "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo!" - Son Dakika
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Kasımpaşa Kulübü: "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo!"

28.02.2022 23:40
Kasımpaşa Kulübü: "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo!"

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, müsabakanın ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, müsabakanın ardından bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından lacivert-beyazlı kulüpten bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada ligdeki hakem yönetimine tepki vurgulanarak, "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; çok ayıp" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa Kulübü: 'Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo!' - Son Dakika


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