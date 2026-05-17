Kasımpaşa Ligde Kalma Sevinci
Kasımpaşa Ligde Kalma Sevinci

17.05.2026 23:36
Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalmayı başardı. Antrenör İlker Püren mutluluğunu paylaştı.

KASIMPAŞA Yardımcı Antrenörü İlker Püren, "Mesele tamamen karakter koymaktı. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü İlker Püren, açıklamalarda bulundu.

Ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarına değinen İlker Püren, "Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı bu strese rağmen kazanmak ve iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Aslında çok fazla söylenecek şey var ama duyguların da yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var. Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu. Bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar, yük onların üstündeydi. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre hocayla maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey: Mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter koymaktı. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.

