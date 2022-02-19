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Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

19.02.2022 15:04
Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 6 sezondur kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Lorent Sadiku ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kosova'nın Priştine şehrinde doğan defansif orta saha oyuncusu Lorent Sadiku, 2016-2017 sezonunda Mersin İdman Yurdu'ndan Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Paşa'da toplam 147 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Kosovalı futbolcu bu sezon ise 11 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Loret Sadiku, Kasımpaşa, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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