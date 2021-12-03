Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
03.12.2021 22:47
Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında sakatlandı. Acılar içinde kalan futbolcu ayağa kalkamayınca sedyeyle oyundan alındı. Ayrıca, siyah-beyazlılarda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Welinton ve Josef de Souza, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. 5 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılara bir kötü haber de Kevin N'Kouodou'dan geldi.
JOSEF VE WELINTON KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Karşılaşmanın 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Kouodou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Josef de Souzave Welinton gördükleri sarı kart nedeniyle, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
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