Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. 5 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılara bir kötü haber de Kevin N'Kouodou'dan geldi.

JOSEF VE WELINTON KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Kouodou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Josef de Souzave Welinton gördükleri sarı kart nedeniyle, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.