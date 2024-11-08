Kasımpaşa\'nın Teknik Sorumlusu Barış Kanbak\'tan İç Sahada Kötü Performansa Eleştiri

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bellona Kayserispor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Barış Kanbak, iç sahadaki kötü sonuçlara devam ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanbak, maçı ilk yarıdaki oyunlarıyla kaybettiklerini belirtti.

İlk yarıda hem toplu hem topsuz oyunda istedikleri performansı gösteremediklerini aktaran Kanbak, "İç sahadaki kötü oyunumuz ve kötü sonuçlarımız devam etti. Üzücü bir akşam. Bugün müsabakayı ilk yarıda kaybettiğimiz düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunumuz ne bizim uygulamak istediğimiz ne de onay verdiğimiz bir oyundu. Hem toplu hem topsuz oyundan bahsediyorum. Maçın başında karşılama şeklimiz adam adama şeklindeydi. Rakip sağ tarafımızı iyi kullandı. 5'li oynayan, geride 3 stoperle oynayan bir takım için fazlaca hücum gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Sonuçlarda olumlu ya da olumsuz anlamda kendilerinin belirleyici olduğunu anlatan Kanbak, şunları kaydetti:

"Bugün olumsuz anlamda belirleyici olduk. İç sahada yaptığımız 5. penaltı. 2 Samsun, birer Fenerbahçe, Adana Demir ve bugün. Bu ayrıca konuşulması, üzerinde durulması gereken ciddi bir sayı. Hepsi de penaltıydı. Bunu kontrol altına almamız gerekiyor. Rakibin 2. yarıda oynadığı oyun anlaşılabilir. Deplasmanda 1-0 öndeysen biraz da Kasımpaşa'yı kısırlaştırmış oluyorsun. Bizim etkili hücumlarımız geçiş oyunlarıyla gerçekleşiyor. Topun 2. yarıda bizde kalmasına, aksiyon, gol beklentisi, pas oyununu ve ceza sahasına girişlerin bizde olmasına rağmen istatistiğin maç kazandırmadığı örneğini göstermiş olduk. Ciddi ders çıkarmamız gerekiyor. İçerde kötü oynayarak kaybettik puanları. Bunu kabul ediyoruz, düzeltmemiz gerekiyor. Bizim bu problemi en hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor."