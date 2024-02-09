Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Rochinha ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Rochinha ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Rochinha ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha ile sözleşme imzaladı. Hücum bölgesinde görev yapan Rocha, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Markhiya'da forma giydi.

09.02.2024 18:25
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha, bilinen adıyla Rochinha ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa'mıza hoş geldin Rochinha." ifadesi kullanıldı.

Hücum bölgesinde görev yapan Rocha, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Markhiya'da forma giydi.

Kaynak: AA

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