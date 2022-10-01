Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi

Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

CELINA GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk yarısı sessiz geçilen karşılaşmanın 57. dakikasında Kosovalı futbolcu Bersant Celina Kasımpaşa'ya 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı.

"NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Zaman zaman pozisyonlara girerek oyunu domine ettik. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamızın iyi olduğu pozisyonlarda çok net pozisyonlar vermedik. Yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. 3 puanı aldık. Bizim için sevindirici olan 3 puanların devam etmesi." dedi.

"HAK EDEREK GALİP GELDİLER"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise, "Kasımpaşa önünde istediğimiz performansı gol yiyene kadar sergileyemedik. Golden sonra canlandık. Ama futbolda 1-1'i yakalayıp maçı kazanmak için zaman olmuyor. Golden sonra mücadelede ettik. İlk yarı maça iyi başladık ama rakipten uzak kaldık. Kasımpaşa oyuna ikinci yarıda daha iyi girdi. Pas hatamızdan bir top kaptırdık ve rakip bunu iyi değerlendirdi. Maçtan önce 'Bugün daha çok isteyen kazanacak' demiştim. Kasımpaşa bizden daha çok istedi ve hak ederek galip geldi" dedi.