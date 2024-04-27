Kasımpaşa, Samsunspor\'u 1-0 mağlup etti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Fall'ın sağ kanattan çevirdiği topa da Costa ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden bir vuruş yaptı, kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

65. dakikada Winck'in sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Aytaç Kara, vuruşunda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

76. dakikada Fall'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Oğulcan Çağlayan, kafa vuruşunda topu az farkla üstten auta attı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Sadık Çiftpınar dk. 90+2), Hajradinovic, Aytaç Kara (Sadiku dk. 85), Ngoy (Oğulcan Çağlayan dk. 63), da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Thomas Zai, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 70), Alim Öztürk (Ntcham dk. 46), Van Drongelen, Bola, Bennasser, Tait (Muja dk. 86), Holse (Fofana dk. 70), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dimata dk. 46)

Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Mustafa Tan, Osman Çelik

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Aytaç Kara (dk. 3) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fall, Gianniotis (Kasımpaşa), Dimata, Van Drongelen, Fofana (Samsunspor) - İSTANBUL