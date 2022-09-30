Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak - Son Dakika

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