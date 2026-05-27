Kasımpaşa son 7 haftada topladığı 11 puanla kümede kaldı
27.05.2026 11:18
Kasımpaşa, 2025-26 Süper Lig sezonunu 13. sırada tamamlayarak düşmekten kurtuldu. 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 35 puan topladı. Sezon boyunca iki teknik direktörle çalışan takımda en golcü oyuncu Benedyczak (10 gol) olurken, en istikrarlı isim Gianniotis oldu.

Ligde çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa, kalesinde 49 gol gördü.

Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı.

İlk 3 maçı puansız geçti

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'deki ilk 3 maçından puansız ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetti. İkinci haftada Trabzonspor'u ağırlayan Kasımpaşa, Karadeniz temsilcisine 1-0 yenildi. Kasımpaşa'nın üçüncü haftada deplasmanda Samsunspor ile oynaması gereken karşılaşma, Avrupa müsabakaları dolayısıyla ertelendi. Sonraki maçında 4. haftadaki rakibi Gaziantep FK'yi konuk eden İstanbul ekibi, bu müsabakadan da 3-2 mağlup ayrıldı.

İki farklı teknik direktör görev aldı

Kasımpaşa, 2025-26 sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı.

Sezona Gürcü teknik adam Şota Arveladze yönetiminde giren lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa, 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi, 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puan elde etti.

Kasımpaşa'da bu sezon Emre Belözoğlu maç başına 1,10, Şota Arveladze ise 0,93 puan ortalaması elde etti.

En istikrarlısı Gianniotis

Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Gianniotis oldu.

Sezon boyunca lacivert-beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi, toplamda 2 bin 970 dakika süre aldı.

Gianniotis'i bu alanda 2 bin 720 dakika ile İzlandalı Andri Fannar Baldursson ve 2 bin 432 dakika ile Ganalı Nicholas Opoku takip etti.

En golcüsü Benedyczak

Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak oldu.

Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan Benedyczak, çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

Polonyalı santrforu bu alanda 5 golle Senegalli Pape Habib Gueye ve 3 golle Brezilyalı Claudio Winck takip etti.

Ayrıca İstanbul ekibinde Tunuslu Mortadha Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci ve Bosna Hersekli Haris Hajradinovic ikişer kez ağları sarsarken, kaleci Gianniotis, Kubilay Kanatsızkuş, Tunuslu Adem Arous, Malili Fousseni Diabate, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ile Gabonlu Jim Allevinah birer gol attı.

Kasımpaşa, bu sezon rakiplerinin kendi kalesine attığı gollerden de 2 kez faydalandı.

En hırçını Cafu

Kasımpaşa'da sezonun en "hırçın" futbolcusu Portekizli orta saha Cafu oldu.

Ligde çıktığı 25 maçta 6 sarı ve 2 kırmızı kart gören Cafu, takımın en hırçın oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu 6 sarı ve 1 kırmızı kartla Ben Ouanes takip etti.

Ayrıca Baldursson, sezon boyunca ligde 8 sarı kart gördü.

Kasımpaşa'da bu sezon 25 futbolcu, Süper Lig'de toplamda 83 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuların performansı

Kasımpaşa'da Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

OyuncuYaşUyrukMaçGolSarıKırmızıDakika
Andreas Gianniotis33Yunanistan3314-2970
Andri Fannar Baldursson24İzlanda31-8-2720
Nicholas Opoku28Gana30-5-2432
Claudio Winck32Brezilya2736-2303
Mortadha Ben Ouanes31Tunus282612279
Godfried Frimpong27Hollanda27-1-2197
Fousseni Diabate30Mali2711-1979
Adem Arous21Tunus2112-1672
Pape Habib Gueye26Senegal265311552
İrfan Can Kahveci30Türkiye1625-1371
Cafu33Portekiz25-621324
Mamadou Fall34Senegal20-1-1169
Adrian Benedyczak25Polonya14101-1166
Attila Szalai28Macaristan15-1-1163
Rodrigo Becao30Brezilya13-511114
Cem Üstündag25Avusturya18-2-938
Kerem Demirbay32Türkiye/Almanya11112768
Kamil Ahmet Çörekçi34Türkiye9-4-767
Ali Yavuz Kol25Türkiye24-4-707
Kubilay Kanatsızkuş29Türkiye211--601
Jhon Espinoza27Ekvador10-4-558
Haris Hajradinovic32Bosna-Hersek722-554
Cenk Tosun34Türkiye1114-364
Yusuf Barası23Türkiye8-2-273
Jim Allevinah31Gabon812-245
Atakan Müjde22Türkiye6-3-154
Ali Emre Yanar28Türkiye1---90
Eyüp Aydın21Türkiye4---73
Emre Taşdemir30Türkiye5---53
Taylan Aydın20Türkiye2---7
Berk Can Yıldızlı20Türkiye1---2

Kaynak: AA

