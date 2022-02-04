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Kasımpaşa, Süper Lig'de lider Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika

Kasımpaşa, Süper Lig'de lider Trabzonspor'a konuk olacak

04.02.2022 15:12
Kasımpaşa, Süper Lig'de lider Trabzonspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde çıktığı son 5 maçı kazanan Kasımpaşa, iyi gidişini Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 13. sırada girdi.

Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Trabzonspor ise hanesine yazdırdığı 54 puanla zirvede yer alıyor.

Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Ryan Donk ile sakatlığı süren Jeffrey Bruma, karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Loret Sadiku ile Valentin Eysseric'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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